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В Иркутске двух парней будут судить за попытку убийства таксиста

Происшествия, 
Водителя они планировали убить ради его машины

В Иркутске предстанут перед судом двое местных жителей, которые пытались зарезать таксиста. Им предъявили обвинения по статьям «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с разбоем», «Разбой» и «Угон».

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 30 октября 2022 года.

Таксист приехал по заказу к дому по улице Ледовского, в машину сели двое людей. Приехав к дому по улице Лесная в СНТ «Защитник», один из молодых людей отказался платить. Затем он и вовсе несколько раз ударил ножом таксиста и угнал его автомобиль.

33-летний водитель был экстренно госпитализирован с тяжёлыми травмами.

В городе был введён план «Перехват». Подозреваемого спустя несколько часов задержали росгвардейцы. Угнанный автомобиль они остановили в районе остановки «Пионерская» по ул. Розы Люксембург.

Позже был задержан и второй подозреваемый.

- В ходе следствия было установлено, что подозреваемые в составе группы лиц, причастны к угону двух транспортных средств отечественного производства в м-н. Берёзовый посёлка Маркова, которые совершили за несколько дней до разбойного нападения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу.
покушение на убийство

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