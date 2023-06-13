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Пассажирка врезавшегося в деревья «Ниссана» погибла в Иркутской области

Пассажирка врезавшегося в деревья «Ниссана» погибла в Иркутской области
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Ещё два человека пострадали

Ночью 12 июня в Братском районе Иркутской ночью произошло смертельное ДТП.

Предварительно установлено, что в районе посёлка Тарма 32-летний водитель автомобиля «Ниссан Вингроуд» не справился с управлением и врезался в деревья.


В результате аварии 48-летняя женщина-пассажирка, находившаяся на заднем сидении, скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сам водитель и 39-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу.

Как сообщает Госавтоинспекция Иркутской области, по факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

ДТП смерть

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