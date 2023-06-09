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В Иркутской области ребёнок случайно выстрелил в друга из пневматической винтовки

В Иркутской области ребёнок случайно выстрелил в друга из пневматической винтовки
Происшествия, 
Пневматическую винтовку дали родители

В Иркутской области ребёнок выстрелил в своего девятилетнего друга из пневматической винтовки. Инцидент произошёл в посёлке Усть-Уда.

- Как установили полицейские, днём в посёлке Усть-Уда несколько детей играли во дворе. После этого решили пострелять из пневматической винтовки, которую им дали родители. В ходе игры один из детей непреднамеренно причинил травму другому, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция проводит проверку. На родителей составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Пострадавший ребёнок был госпитализирован в больницу в Иркутске.

Прокуратура поставила на контроль ход проверок, организованных полицией.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасного обращения с оружием и защиты прав несовершеннолетних. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
травмы несчастный случай

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