В Иркутской области ребёнок случайно выстрелил в друга из пневматической винтовки

Пневматическую винтовку дали родители



В Иркутской области ребёнок выстрелил в своего девятилетнего друга из пневматической винтовки. Инцидент произошёл в посёлке Усть-Уда.



- Как установили полицейские, днём в посёлке Усть-Уда несколько детей играли во дворе. После этого решили пострелять из пневматической винтовки, которую им дали родители. В ходе игры один из детей непреднамеренно причинил травму другому, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полиция проводит проверку. На родителей составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.



Пострадавший ребёнок был госпитализирован в больницу в Иркутске.



Прокуратура поставила на контроль ход проверок, организованных полицией.



- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасного обращения с оружием и защиты прав несовершеннолетних. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

