В Иркутской области сгорели торговый центр и кафе

Огонь охватил площадь 350 квадратных метров



Ночью 9 июня в городе Усолье-Сибирское Иркутской области произошёл крупный пожар. Сгорели кафе «Харбин» и торговый центр «Арго». Площадь пожара составила 350 квадратных метров.



Сообщение о возгорании пожарным поступило в 2:18.



- На момент прибытия первых подразделений магазин и кафе были закрыты, посетителей не было, огнём была полностью охвачена кровля кафе. В связи с плотной застройкой пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В 3:18 пожар был локализован, а в 4:20 ликвидирован на площади 350 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



В результате пожара уничтожены здания кафе, торгового центра, хозяйственной постройки и частично повреждена кровля жилого дома, который вплотную пристроен к кафе.



Пострадавших нет.



Дознаватели МЧС, опросив свидетелей и хозяев помещений установили, что с вечера в здании кафе сильно пахло горелой проводкой. Утром 9 июня планировался визит электрика.



Точная причина пожара будет установлена после обследования зданий и пожарно-технических экспертиз.



Районная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин возгорания в кафе.



- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

