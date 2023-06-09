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В Иркутской области сгорели торговый центр и кафе

Происшествия, 
Огонь охватил площадь 350 квадратных метров

Ночью 9 июня в городе Усолье-Сибирское Иркутской области произошёл крупный пожар. Сгорели кафе «Харбин» и торговый центр «Арго». Площадь пожара составила 350 квадратных метров.

Сообщение о возгорании пожарным поступило в 2:18.

- На момент прибытия первых подразделений магазин и кафе были закрыты, посетителей не было, огнём была полностью охвачена кровля кафе. В связи с плотной застройкой пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В 3:18 пожар был локализован, а в 4:20 ликвидирован на площади 350 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В результате пожара уничтожены здания кафе, торгового центра, хозяйственной постройки и частично повреждена кровля жилого дома, который вплотную пристроен к кафе.

Пострадавших нет.

Дознаватели МЧС, опросив свидетелей и хозяев помещений установили, что с вечера в здании кафе сильно пахло горелой проводкой. Утром 9 июня планировался визит электрика.

Точная причина пожара будет установлена после обследования зданий и пожарно-технических экспертиз.

Районная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин возгорания в кафе.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
пожар

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