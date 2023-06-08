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В Иркутской области организатора наркопритона посадили на 3,5 года

В Иркутской области организатора наркопритона посадили на 3,5 года
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Наркопритон работал три месяца

В городе Тайшет Иркутской области вынесли приговор 42-летнему ранее судимому мужчине за организацию наркопритона. Его он устроил в своей квартире.

- С марта по июнь 2022 года наркозависимые лица систематически обращались к нему с просьбой предоставить им помещение для изготовления и употребления наркотических средств. В качестве оплаты передавали хозяину дозу запрещённого вещества, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Кроме того, в тот период мужчина совершил две кражи чужого имущества, а вырученные деньги потратил на наркотики.

Суд приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.
наркотики наркопритон

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