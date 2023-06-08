В Иркутской области организатора наркопритона посадили на 3,5 года

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Наркопритон работал три месяца



В городе Тайшет Иркутской области вынесли приговор 42-летнему ранее судимому мужчине за организацию наркопритона. Его он устроил в своей квартире.



- С марта по июнь 2022 года наркозависимые лица систематически обращались к нему с просьбой предоставить им помещение для изготовления и употребления наркотических средств. В качестве оплаты передавали хозяину дозу запрещённого вещества, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Кроме того, в тот период мужчина совершил две кражи чужого имущества, а вырученные деньги потратил на наркотики.



Суд приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

