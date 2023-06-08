Водитель скрылся с места происшествия
В Забайкальском крае сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении смертельного ДТП. Оно произошло 20 мая в городе Хилок. Там столкнулись автомобиль «Нива» и мотоцикл, на котором ехали подростки. Водитель отечественного автомобиля с места происшествия скрылся.
После аварии двое несовершеннолетних – водитель и пассажир мотоцикла – были госпитализированы в больницу. Один из подростков впоследствии скончался.
Полицейские обнаружили машину и изъяли, однако водителю удалось скрыться. Недавно его задержали в Чите при попытке выехать из региона. Подозреваемым оказался 31-летний местный житель, не имеющий водительских прав.
- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Хилокскому району и управления уголовного розыска краевого УМВД мужчина задержан в Чите при попытке выехать за пределы Забайкальского края, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, не имеющим права управления автомобилем, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
Задержанного поместили в изолятор временного содержания.
В Чите задержали виновника ДТП, в котором погиб подросток
Происшествия, Фото:
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