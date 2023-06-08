В Чите задержали виновника ДТП, в котором погиб подросток

Водитель скрылся с места происшествия



В Забайкальском крае сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении смертельного ДТП. Оно произошло 20 мая в городе Хилок. Там столкнулись автомобиль «Нива» и мотоцикл, на котором ехали подростки. Водитель отечественного автомобиля с места происшествия скрылся.



После аварии двое несовершеннолетних – водитель и пассажир мотоцикла – были госпитализированы в больницу. Один из подростков впоследствии скончался.



Полицейские обнаружили машину и изъяли, однако водителю удалось скрыться. Недавно его задержали в Чите при попытке выехать из региона. Подозреваемым оказался 31-летний местный житель, не имеющий водительских прав.



- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Хилокскому району и управления уголовного розыска краевого УМВД мужчина задержан в Чите при попытке выехать за пределы Забайкальского края, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, не имеющим права управления автомобилем, повлёкшее по неосторожности смерть человека».



Задержанного поместили в изолятор временного содержания.



