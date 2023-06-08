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В Чите задержали виновника ДТП, в котором погиб подросток

В Чите задержали виновника ДТП, в котором погиб подросток
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель скрылся с места происшествия

В Забайкальском крае сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении смертельного ДТП. Оно произошло 20 мая в городе Хилок. Там столкнулись автомобиль «Нива» и мотоцикл, на котором ехали подростки. Водитель отечественного автомобиля с места происшествия скрылся.

После аварии двое несовершеннолетних – водитель и пассажир мотоцикла – были госпитализированы в больницу. Один из подростков впоследствии скончался.

Полицейские обнаружили машину и изъяли, однако водителю удалось скрыться. Недавно его задержали в Чите при попытке выехать из региона. Подозреваемым оказался 31-летний местный житель, не имеющий водительских прав.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Хилокскому району и управления уголовного розыска краевого УМВД мужчина задержан в Чите при попытке выехать за пределы Забайкальского края, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, не имеющим права управления автомобилем, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

ДТП

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