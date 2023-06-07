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В Забайкалье ветром снесло крышу школы

В Забайкалье ветром снесло крышу школы
Происшествия,  Фото:прокуратура Забайкальского края
Инцидент произошёл в городе Борзя

В городе Борзя Забайкальского края произошло обрушение крыши общеобразовательной школы №240. Её снесло порывами сильно ветра. Судя по кадрам с места событий, также на территории школы ветром вырвало большое дерево.




Районная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

- В ходе проверки представители надзорного ведомства дадут оценку действиям уполномоченных органов и организаций по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обратив особое внимание на соблюдение прав обучающихся, организацию сдачи экзаменов выпускными классами, а также своевременное начало образовательного процесса в сентябре 2023 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. – По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к ответственности.


Отметим, в тот же день в Чите ветер повредил крышу Черновской коррекционной школы-интерната.

ветер школы

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