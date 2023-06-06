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В Иркутской области сгорел магазин техники в торговом центре

В Иркутской области сгорел магазин техники в торговом центре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл ночью

В городе Шелехов Иркутской области произошёл пожар в цокольном этаже двухэтажного торгового центра «Былина».

В 23:20 cотрудники вневедомственной охраны сообщили в пожарно-спасательную службу о пожаре в магазине бытовой техники, где сработала сигнализация. На место были направлены пять пожарных расчётов.

- На момент их прибытия из цокольного этажа шёл густой чёрный дым. Звенья газодымозащитной службы в условиях нулевой видимости обследовали помещения. Несмотря на сильное задымление, очаг пожара был быстро найден и ликвидирован. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В результате товар уничтожен на площади пять квадратных метров. Магазин закопчён по всей площади.

По версии дознавателей МЧС, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрооборудования под навесным потолком, горящие фрагменты которого падали вниз на бытовую технику.

пожар

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