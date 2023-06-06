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В Иркутской области сгорела криптоферма

В Иркутской области сгорела криптоферма
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Майнинговое оборудование не выдерживает нагрузки в тёплую погоду 

В гаражах кооператива «Маяк» в Ангарске в понедельник произошёл пожар.

На момент прибытия первого подразделения из-под кровли гаражного бокса шёл густой чёрный дым. Существовала угроза перехода огня на соседние гаражи. Пожарные при помощи бензорезов вскрыли ворота, эвакуировали легковой автомобиль и приступили к тушению. На ликвидацию пожара потребовалось менее 10 минут.



В результате повреждена кровля двух гаражей на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет.

- Дознаватели МЧС России установили, что причиной послужил аварийный режим работы электросети. В очаге пожара было найдено майнинговое оборудование в самодельных шумобоксах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Специалисты отмечают, что с наступлением тёплой погоды система охлаждения в таких нелегальных криптофермах не справляется с нагрузкой. Электрические сети не предназначены для таких целей, что приводит к короткому замыканию.



Иркутская область пожар

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