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В Иркутске будут судить начальника коммерческого отдела Центрального рынка

В Иркутске будут судить начальника коммерческого отдела Центрального рынка
Происшествия, 
Он обвиняется в мошенничестве

В Иркутске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальника коммерческого отдела МУП «Центральный рынок». Он обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

- По версии следствия, начальник коммерческого отдела МУП «Центральный рынок» сообщил индивидуальному предпринимателю о том, что для заключения договора о предоставлении торгового места на универсальной ярмарке необходимо оплатить ему деньги. При этом достоверно осознавал, что решение таких вопросов не входит в его должностные полномочия, а оплата денежных средств не предусмотрена, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

В результате, установило следствие, обвиняемый похитил 90 тысяч рублей.

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

мошенничество

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