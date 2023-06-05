В Иркутске будут судить начальника коммерческого отдела Центрального рынка

Он обвиняется в мошенничестве



В Иркутске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальника коммерческого отдела МУП «Центральный рынок». Он обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба (ч. 3 ст. 159 УК РФ).



- По версии следствия, начальник коммерческого отдела МУП «Центральный рынок» сообщил индивидуальному предпринимателю о том, что для заключения договора о предоставлении торгового места на универсальной ярмарке необходимо оплатить ему деньги. При этом достоверно осознавал, что решение таких вопросов не входит в его должностные полномочия, а оплата денежных средств не предусмотрена, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



В результате, установило следствие, обвиняемый похитил 90 тысяч рублей.



Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.



