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Житель Бурятии незаконно устроил покатушки на Байкале

Житель Бурятии незаконно устроил покатушки на Байкале
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он без разрешения возил пассажиров на маломерном судне
 
Сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте вместе с представителями МЧС, ГИБДД, МВД РФ по Иркутской области и рыбоохраны регулярно проводят рейды по соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. На минувших выходных правоохранители задержали сразу четырёх нарушителей.
 
Так, в Бурятии житель прибрежного Кабанского района перевозил семерых пассажиров на маломерном судне. У мужчины не было на это специального разрешения. В итоге его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 19.20 КоАП РФ («Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения»).

50-летний житель иркутского посёлка Листвянка занимался предпринимательской деятельностью по перевозке людей без лицензии и брал за это по пять тысяч рублей. Теперь ему придётся ответить по части 1 статьи 14.1.2 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии»).

31-летний мужчина, проживающий в порту «Байкал», управлял водным судном без бортового номера, а ещё один – из Байкальска – и вовсе катал пассажиров без разрешительных документов. Оба понесут наказание по части 1 статьи 11.8 КоАП РФ («Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления»), сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Байкал судн

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