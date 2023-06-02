В Иркутске мальчика покусала собака

Прокуратура начала проверку



Утром 1 июня в Иркутске на 10-летнего мальчика напала собака. Произошло это на пересечении улицы Грязнова и переулка Пионерского.



У ребёнка диагностировали укушенную рану правой голени, ему наложили швы в Ивано-Матренинской больнице. На место происшествия также вызвали полицию, которая зафиксировала факт нападения животного, сообщает IRK.ru.



Прокуратура Кировского района Иркутска начала проверку соблюдения закона об ответственном обращении с животными и требований ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил.



- По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на восстановление прав ребёнка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

