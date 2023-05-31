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Пьяный забайкалец угнал машину у спящего собутыльника

Пьяный забайкалец угнал машину у спящего собутыльника
Происшествия, 
Потерпевший заметил пропажу утром, когда проснулся

В полицию Хилокского района Забайкальского края обратился 37-летний житель села Линёво Озеро с заявлением об угоне автомобиля Toyota Corolla.

Накануне мужчина распивал спиртные напитки в компании своего знакомого и уснул. Проснувшись на следующее утро, мужчина обнаружил, что его знакомый ушёл, а вместе с ним пропала и машина.

На задержание подозреваемого были направлены наружные наряды полиции. Вскоре 31-летний забайкалец, который ехал по федеральной трассе на угнанном автомобиле, был задержан.

- В ходе несения службы на федеральной автодороге сотрудники отдельной специализированной роты ДПС заметили движущуюся автомашину, подходящую под ориентировку. Полицейские приняли меры по остановке транспортного средства, за рулём которого находился ранее неоднократно судимый 31-летний забайкалец. Его доставили в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили в спецприёмник для содержания лиц, арестованных в административном порядке. Автомобиль изъят в технически исправном состоянии.




угон

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