В Иркутской области перевернулся школьный автобус с 12 школьниками

Дети ехали на областные соревнования «Президентские состязания»



Днём 29 мая на выезде из посёлка Залари в Иркутской области в ДТП попал школьный автобус с 12 пятиклассниками. В школьную «Газель» врезался автомобиль «ВАЗ». По предварительным данным, водитель «Жигулей» не уступил на повороте с основной дороги. В результате столкновения автобус перевернулся.



В Госавтоинспекции Иркутской области сообщили, что медицинская помощь понадобилась двум пассажирам автомобиля «ВАЗ». Оба водителя и юные пассажиры не пострадали.



В «Газели» ехали дети из школы №5 города Саянск. Они приехали в Заларинский район на областные соревнования школьников «Президентские состязания», сообщил в своём Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



- После эвакуации из автобуса детей осмотрели оперативно прибывшие на место врачи скорой помощи. К счастью, никто не пострадал. Известно, что и взрослые, и ребятишки во время движения автобуса были пристёгнуты. Школьников отправили на соревнования на другом автобусе. Они уже прибыли в детский лагерь «Орлёнок», на базе которого организовано проживание участников. Спортивные соревнования начнутся завтра, - уточнил Кобзев.



Проверку по факту ДТП проводит полиция и прокуратура. На место выезжал прокурор района Александр Ванюшенко. В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства в сфере безопасности дорожного движения и других федеральных законов.

