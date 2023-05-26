В Иркутской области в лесу спасли босоногую туристку







Пройдя несколько сотен метров по глубокому и мокрому снегу, девушка потеряла обувь. В районе местечка Горелая поляна горе-туристка залезла на большой камень и по сотовому телефону вызвала спасателей.



- Девушка была одета не по сезону, и ей очень повезло, что в этом месте есть сотовая связь, - отметили спасатели.



25 мая в Слюдянском районе Иркутской области спасатели помогли туристке, которая потерялась в лесу по дороге на пик Черского. Девушка хотела в одиночку взойти на гору, однако оделась не по сезону и заблудилась.Спасателям поступило сообщение о том, что в нескольких километрах от метеостанции находится девушка, которая не может вернуться самостоятельно и просит о помощи.Спасатели обнаружили пострадавшую в удовлетворительном состоянии и эвакуировали её в Слюдянку.- Пока спасатели отогревали девушку горячим чаем, выяснилось, что рано утром она решила пешком дойти до метеостанции. Однако не догадывалась, что на лесной тропе вдоль реки Слюдянки, в 16 километрах от города, ещё лежит снег, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.