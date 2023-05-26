26 мая

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В Иркутске осудили 10 членов банды, похищавшей людей ради вымогательства

В Иркутске осудили 10 членов банды, похищавшей людей ради вымогательства
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
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Суд огласил приговор в отношении вооружённой банды, орудовавшей в Иркутске с 2011 по 2018 год. Члены банды занималась похищением людей, вымогательством, изготовлением и сбытом оружия.

Установлено, что обладающий лидерскими качествами мужчина создал банду, в которую вошли соратники по спортивному единоборству. Лидер организовал нападения на людей «ради установления криминального влияния и авторитета в городе», сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

Бандиты похищали жертв, жестоко избивали их, при этом используя ножи и стреляя из огнестрельного оружия. При этом вымогали деньги и имущество.

Потерпевшими по делу признаны восемь жителей Иркутска.


Задержали бандитов летом 2018 года сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД. Во время обысков изъято оружие, боеприпасы, мобильные телефоны. Материалы дела составили 85 томов, в ходе следствия допрошены более 200 человек, проведено 65 экспертиз.


Подсудимые признаны виновными в создании банды и участии в ней, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении людей, вымогательстве с применением насилия, незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке и ношении оружия и боеприпасов.

Весной 2021 года один из членов банды - сторонник запрещённой в России экстремистской организации, согласившийся сотрудничать со следствием, был приговорён к 13 годам колонии строгого режима.

25 мая суд вынес приговор в отношении остальных подсудимых. Лидеру банды назначено 15 лет 6 месяцев лишения свободы, остальным от 5 до 14 лет лишения свободы. Отбывать наказания осужденные будут в исправительных колониях строгого и особого режимов. Один фигурант получил шесть лет лишения свободы условно.
похищение человека вымогательство

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