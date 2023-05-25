В Иркутской области дети спалили деревянную горку из любопытства





24 мая в посёлке Усть-Ордынский Иркутской области на детской площадке загорелась деревянная горка. Сообщение о возгорании на улице 1-Северная поступило пожарным около двух часов дня.На момент прибытия пожарных дощатая горка была охвачена огнём. В течение пяти минут открытый огонь был потушен.Дознаватели МЧС с полицией вскоре установили виновников пожара. Ими оказались дети, устроившие поджог из любопытства.- По факту пожара проводится проверка, с родителями проведены разъяснительные беседы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.