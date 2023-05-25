25 мая

24 мая

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В Иркутской области дети спалили деревянную горку из любопытства

В Иркутской области дети спалили деревянную горку из любопытства
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл в Усть-Ордынском

24 мая в посёлке Усть-Ордынский Иркутской области на детской площадке загорелась деревянная горка. Сообщение о возгорании на улице 1-Северная поступило пожарным около двух часов дня.

На момент прибытия пожарных дощатая горка была охвачена огнём. В течение пяти минут открытый огонь был потушен.


Дознаватели МЧС с полицией вскоре установили виновников пожара. Ими оказались дети, устроившие поджог из любопытства.

- По факту пожара проводится проверка, с родителями проведены разъяснительные беседы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
пожар

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