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В Иркутской области занятия по вождению проводил пьяный инструктор

В Иркутской области занятия по вождению проводил пьяный инструктор
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина заявил, что «опохмелился маленько»

В городе Тайшет Иркутской области сотрудники ГИБДД задержали автоинструктора, который проводил занятия по вождению, будучи пьяным. Мужчина попался нетрезвым прямо во время обучения.

- В ходе патрулирования улиц инспекторам ДПС поступила информация о том, что в учебном автомобиле «Лада Гранта» мужчина, преподающий базовые навыки вождения, во время обучения находится в нетрезвом состоянии. Сотрудники полиции установили местонахождение отечественной легковушки и остановили её, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

От 25-летнего инструктора исходил запах алкоголя, а алкотестер подтвердил состояние опьянения.

Полицейские отстранили мужчину от управления транспортным средством, а машину передали обучающей организации.

На допросе мужчина признался, что днём ранее употреблял самогон.

- Я приехал на учебную езду. Мне стало плоховато, опохмелился маленько. Так получилось, - рассказал он.

 
В отношении автоинструктора составили административный протокол о нетрезвом вождении. Материалы направлены в суд. Кроме того, сотрудники ГИБДД проверят организацию, которая допустила к управлению автомашиной водителя в состоянии алкогольного опьянения.
алкогольное опьянение

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