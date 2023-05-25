В Иркутской области занятия по вождению проводил пьяный инструктор







В отношении автоинструктора составили административный протокол о нетрезвом вождении. Материалы направлены в суд. Кроме того, сотрудники ГИБДД проверят организацию, которая допустила к управлению автомашиной водителя в состоянии алкогольного опьянения.



В городе Тайшет Иркутской области сотрудники ГИБДД задержали автоинструктора, который проводил занятия по вождению, будучи пьяным. Мужчина попался нетрезвым прямо во время обучения.- В ходе патрулирования улиц инспекторам ДПС поступила информация о том, что в учебном автомобиле «Лада Гранта» мужчина, преподающий базовые навыки вождения, во время обучения находится в нетрезвом состоянии. Сотрудники полиции установили местонахождение отечественной легковушки и остановили её, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.От 25-летнего инструктора исходил запах алкоголя, а алкотестер подтвердил состояние опьянения.Полицейские отстранили мужчину от управления транспортным средством, а машину передали обучающей организации.На допросе мужчина признался, что днём ранее употреблял самогон.- Я приехал на учебную езду. Мне стало плоховато, опохмелился маленько. Так получилось, - рассказал он.