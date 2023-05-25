В Забайкалье с виновника лесного пожара хотят взыскать деньги за тушение

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Прокуратура подала иск в суд



Прокуратура Нерчинского района провела проверку по фактулесного пожара, который произошёл в марте в Калининском участковом лесничестве. Площадь возгорания составила 15 га.



Установлено, что виновником пожара стал житель села Пешково, который сжигал порубочные остатки на лесосеке и не затушил костёр.



Органом государственного пожарного надзора мужчина оштрафован по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара» на 25 тысяч рублей.



- Поскольку тушение пожара осуществлялось силами работников Забайкаллесхоза и местного лесничества, прокуратура Нерчинского района направила в суд исковое заявление о взыскании с него затрат на тушение пожара в сумме 5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Исковое заявление находится на рассмотрении.

