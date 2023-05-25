Прокуратура подала иск в суд
Прокуратура Нерчинского района провела проверку по фактулесного пожара, который произошёл в марте в Калининском участковом лесничестве. Площадь возгорания составила 15 га.
Установлено, что виновником пожара стал житель села Пешково, который сжигал порубочные остатки на лесосеке и не затушил костёр.
Органом государственного пожарного надзора мужчина оштрафован по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара» на 25 тысяч рублей.
- Поскольку тушение пожара осуществлялось силами работников Забайкаллесхоза и местного лесничества, прокуратура Нерчинского района направила в суд исковое заявление о взыскании с него затрат на тушение пожара в сумме 5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Исковое заявление находится на рассмотрении.
В Забайкалье с виновника лесного пожара хотят взыскать деньги за тушение
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 25.05.2023
Женщину дважды остановили нетрезвой за рулём
Происшествия, 25.05.2023
Прокуратура подала иск в суд
За рулём иномарки находился пожилой водитель
Ещё двое находятся в тяжёлом состоянии
На месте работают пожарные и полицейские
Буянто Шарапов отправился на СВО добровольцем
Инцидент произошёл во время штормового ветра
На этот раз тряхнуло Муйский район
Пострадавших нет
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём
Они оказались заблокированы на балконе
Он устроился сторожем на лесоделяну и исчез на следующий день
Мужчина пошёл на убийство из мести
Мужчина приехал на север республики по работе
Мужчина вырубил деревья в Баргузинском районе