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Жителя Иркутской области за двойное убийство в 1997 году посадили на пять лет

Жителя Иркутской области за двойное убийство в 1997 году посадили на пять лет
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Мужчина пошёл на убийство из мести

В Братском районе Иркутской области предстал перед судом 63-летний местный житель, который убил двух человек 26 лет назад. Он зарубил жителей города Вихоревка в 1997 году.

В мае 1997-го мужчина пришёл в дом к обидчику своей знакомой, чтобы отомстить за неё. Он нанёс хозяину несколько ударов топором по голове. А потом убил случайного свидетеля, которого угораздило зайти в дом именно в этот момент.

Затем убийца поискал в доме деньги и ценные вещи, но так ничего и не забрал. Следы ему удалось тщательно замести.

- Перед уходом он раскидал по дому раскалённые угли и золу из печи. Кроме того, рассыпал по двору чёрный перец, чтобы в дальнейшем служебная собака не учуяла след. Произошло возгорание дома, однако пожарные приехали в кратчайшее время и вытащили из жилища тела погибших с признаками криминальной смерти, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Тогда установить убийцу не предоставлялось возможным. Лишь в октябре 2022 года следователи СК и полицейские изучали архивные дела, сопоставили все обстоятельства и установили ключевых свидетелей убийства.

Выяснилось, что убитые и подозреваемый раньше работали на продуктовом рынке. Полицейские установили всех работников того периода и вышли на след мужчины. Его задержали по месту проживания в Вихоревке. На допросе признался в содеянном.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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