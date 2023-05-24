В Иркутской области пьяный водитель удирал от полиции на трёхколёсном автомобиле

Молодому человеку удалось так проехать несколько километров
В Заларинском районе Иркутской области пьяный водитель пытался скрыться от полиции на автомобиле «ВАЗ», у которого отвалилось переднее колесо. Об этом инциденте рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
В ходе патрулирования в посёлке Тыреть -1 экипаж ДПС экипаж ДПС заметил «ВАЗ» без правого переднего колеса. Водитель неисправного авто выехал на полосу встречного движения. Полицейские потребовали остановиться, но автомобилист поехал дальше и попытался скрыться.
Полицейские включили проблесковые маячки и начали преследование. Через несколько километров автомобиль занесло и развернуло.
Водитель выскочил из салона и попытался убежать, однако полицейские догнали и задержали его. Им оказался 24-летний местный житель. Освидетельствование подтвердило, что он был пьян.
Молодой человек никогда не учился в автошколе и не имеет водительского удостоверения, а машину купила недавно по договору купли-продажи и на учёт ещё не поставил. С его слов, колесо он потерял во время движения.
Сотрудники полиции составили в отношении задержанного четыре административных протокола. Решением суда за нетрезвое вождение ему назначен арест сроком на 10 суток.
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