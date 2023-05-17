17 мая

16 мая

Популярное

В Иркутской области будут судить ревнивца, застрелившего жену в бане

В Иркутской области будут судить ревнивца, застрелившего жену в бане
Происшествия,  Фото:pixabay.com
После убийства мужчина пытался свести счёты с жизнью

В Усть-Удинском районе Иркутской области предстанет перед судом 26-летний местный житель, убивший жену на почве ревности. Он выстрелил ей голову из гладкоствольного ружья. Мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство».

Трагедия произошла вечером 22 декабря 2022 года.

- Обвиняемый, находясь со своей 25-летней женой в бане, расположенной на территории частного домовладения в селе Игжей, в ходе ссоры на почве ревности к односельчанину выстрелил ей в голову из гладкоствольного ружья. Женщина скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

После расправы мужчина попытался свести счёты с жизнью. Впрочем, ему была вовремя оказана медицинская помощь.

Обвиняемый вину признал, сейчас он находится под стражей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец украл у восьмиклассницы телефон за 60 тысяч
Улан-удэнец украл у восьмиклассницы телефон за 60 тысяч
Происшествия, 17.05.2023
Смартфон вор продал фактически за бесценок
В Иркутской области будут судить ревнивца, застрелившего жену в бане
В Иркутской области будут судить ревнивца, застрелившего жену в бане
Происшествия, 17.05.2023
После убийства мужчина пытался свести счёты с жизнью
В Улан-Удэ тушат пожар, который видно из разных точек города
В Улан-Удэ тушат пожар, который видно из разных точек города
Происшествия, 17.05.2023
Оказалось, что пожар произошёл на Трактовой
В Бурятии неизвестные спилили восемь опор ЛЭП
В Бурятии неизвестные спилили восемь опор ЛЭП
Происшествия, 17.05.2023
Воров не испугало даже то, что линия находилась под напряжением

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^