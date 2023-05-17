В Иркутской области будут судить ревнивца, застрелившего жену в бане

После убийства мужчина пытался свести счёты с жизнью



В Усть-Удинском районе Иркутской области предстанет перед судом 26-летний местный житель, убивший жену на почве ревности. Он выстрелил ей голову из гладкоствольного ружья. Мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство».



Трагедия произошла вечером 22 декабря 2022 года.



- Обвиняемый, находясь со своей 25-летней женой в бане, расположенной на территории частного домовладения в селе Игжей, в ходе ссоры на почве ревности к односельчанину выстрелил ей в голову из гладкоствольного ружья. Женщина скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



После расправы мужчина попытался свести счёты с жизнью. Впрочем, ему была вовремя оказана медицинская помощь.



Обвиняемый вину признал, сейчас он находится под стражей.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



