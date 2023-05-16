Мошенники обещали мужчине разбогатеть на инвестициях
В полицию Братска в Иркутской области обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что неизвестные у него похитили более двух миллионов рублей.
По данным полиции, электролизник нашёл объявление об инвестициях в интернете. В нем обещали хороший заработок от процентов. Нужно было только вложиться в акции известной компании. Когда мужчина заполнил анкету, ему через некоторое время позвонил лжеброкер, продолжая легенду о золотой жиле.
- После этого заявитель через приложение перевёл денежные средства на счёт указанный злоумышленником. В настоящее время телефон неизвестного недоступен, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», мошенники продолжают наживаться на доверчивых жителей Иркутской области. Недавно в Иркутске воспитатель детского дома потеряла свыше 2,5 млн рублей, доверившись аферистам. Они ей сообщили, что на её якобы пытаются оформить кредит и нужно перекинуть деньги на «безопасный» счёт.
Ранее под удар аферистов попала 30-летняя жительница города Шелехов. Женщина перевела мошеннику свыше полумиллиона рублей.
Аферисты украли у жителя Братска свыше двух миллионов
Происшествия, Фото:
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