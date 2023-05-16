В Иркутске осудили дальнобойщика, убившего коллегу

Мужчина до смерти избил оппонента по голове



В Иркутске суд приговорил к лишению свободы 36-летнего дальнобойщика, который избил до смерти своего коллегу.



Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).



В конце августа 2022 года между двумя пьяными дальнобойщиками возник конфликт. Оба эти находились в кабине большегруза. Мужчина избил своего оппонента, нанеся множественные удары по голове.



50-летний потерпевший скончался от черепно-мозговой травмы.



Суд приговорил подсудимого к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

