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В Иркутске осудили дальнобойщика, убившего коллегу

В Иркутске осудили дальнобойщика, убившего коллегу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина до смерти избил оппонента по голове

В Иркутске суд приговорил к лишению свободы 36-летнего дальнобойщика, который избил до смерти своего коллегу.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В конце августа 2022 года между двумя пьяными дальнобойщиками возник конфликт. Оба эти находились в кабине большегруза. Мужчина избил своего оппонента, нанеся множественные удары по голове.

50-летний потерпевший скончался от черепно-мозговой травмы.

Суд приговорил подсудимого к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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