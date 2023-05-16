В Иркутской области водитель Hyundai Solaris сбила двух школьниц

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Девочек доставили в больницу



Вечером 15 мая в городе Усолье-Сибирское Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадали две девочки.



На улице Ленина водитель Hyundai Solaris сбила двух школьниц, пересекавших проезжую часть на велосипеде.



Прокуратура взяла под контроль ход проверок, организованных полицией.



- С полученными травмами 8-летняя и 10-летняя девочки доставлены в медицинское учреждение. Причины, условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

