16 мая

15 мая

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В Иркутской области водитель Hyundai Solaris сбила двух школьниц

В Иркутской области водитель Hyundai Solaris сбила двух школьниц
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Девочек доставили в больницу

Вечером 15 мая в городе Усолье-Сибирское Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадали две девочки.

На улице Ленина водитель Hyundai Solaris сбила двух школьниц, пересекавших проезжую часть на велосипеде.

Прокуратура взяла под контроль ход проверок, организованных полицией.

- С полученными травмами 8-летняя и 10-летняя девочки доставлены в медицинское учреждение. Причины, условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
ДТП

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