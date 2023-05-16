Девочек доставили в больницу
Вечером 15 мая в городе Усолье-Сибирское Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадали две девочки.
На улице Ленина водитель Hyundai Solaris сбила двух школьниц, пересекавших проезжую часть на велосипеде.
Прокуратура взяла под контроль ход проверок, организованных полицией.
- С полученными травмами 8-летняя и 10-летняя девочки доставлены в медицинское учреждение. Причины, условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области водитель Hyundai Solaris сбила двух школьниц
Происшествия, Фото:
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