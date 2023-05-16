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Пожары в Иркутской области унесли жизни мужчины и женщины

Пожары в Иркутской области унесли жизни мужчины и женщины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Оба возгорания произошли ночью

На пожарах в Боханском районе и в городе Братске Иркутской области погибли два человека. 

Пожар в двухквартирном доме в деревне Русиновка Боханского района произошёл в ночь на 14 мая. Первой к месту пожара прибыла добровольная пожарная команда с приспособленной техникой из соседнего населённого пункта. На момент прибытия пожарных подразделений кровля двухквартирного дома была полностью охвачена огнём.

В ходе тушения на полу был обнаружен погибший 66-летний мужчина.

В результате жилой дом полностью повреждён огнём. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. Развитию пожара способствовало позднее обнаружение.

- Мужчина проживал один, о правилах пожарной безопасности в жилье был проинструктирован работниками местной администрации. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Причиной ещё одного трагического пожара, произошедшего ночью 14 мая, предположительно, стал аварийный режим работы электросети. Сообщение о пожаре в городе Братске поступило в пожарно-спасательную службу в 2:43. В жилом районе Порожский на улице Нагорная горели два частных деревянных дома и баня.

Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений из дома эвакуировался мужчина. 59-летнюю женщину без признаков жизни вынесли очевидцы.

В результате сильного ветра произошло распространение огня на соседний дом. В результате пожара уничтожены жилой дом, баня и дровяник, соседний жилой дом повреждён на площади 56 квадратных метра. Общая площадь пожара составила 141 квадратных метра.

Работавшие на месте происшествия дознаватели МЧС России установили, что причиной пожара стало короткое замыкание электрического бойлера из-за аварийного режима работы электрической сети.

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