Житель Иркутской области спустя 21 год ответит за убийство пенсионерки

Мужчина задушил пожилую женщину в 2002 году



В Братске завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Нижнеилимского района, обвиняемого в убийстве 21-летней давности.



По версии следствия, в апреле 2002 года молодой человек изрядно выпил и поссорившись с 60-летней матерью своей знакомой. Он задушил пенсионерку, а с места преступления скрылся.



Поскольку убийство было совершено в условиях неочевидности, раскрыть его тогда не удалось. Уголовное дело было приостановлено.



- Следователи СК и криминалисты, изучая приостановленные уголовные дела, провели по этому преступлению комплекс дополнительных следственных действий и вышли на след подозреваемого. На допросе мужчина признался в содеянном, рассказав все обстоятельства убийства, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



С обвиняемым уже провели необходимые следственные действия. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

