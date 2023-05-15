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Житель Иркутской области спустя 21 год ответит за убийство пенсионерки

Житель Иркутской области спустя 21 год ответит за убийство пенсионерки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина задушил пожилую женщину в 2002 году

В Братске завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Нижнеилимского района, обвиняемого в убийстве 21-летней давности.

По версии следствия, в апреле 2002 года молодой человек изрядно выпил и поссорившись с 60-летней матерью своей знакомой. Он задушил пенсионерку, а с места преступления скрылся.

Поскольку убийство было совершено в условиях неочевидности, раскрыть его тогда не удалось. Уголовное дело было приостановлено.

- Следователи СК и криминалисты, изучая приостановленные уголовные дела, провели по этому преступлению комплекс дополнительных следственных действий и вышли на след подозреваемого. На допросе мужчина признался в содеянном, рассказав все обстоятельства убийства, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

С обвиняемым уже провели необходимые следственные действия. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. 
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