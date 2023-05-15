Полицейские убедили иркутянку не переводить мошенникам 1,5 млн

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В последний момент женщина спохватилась и обратилась в полицию



45-летняя жительница Иркутска обратилась в отдел полиции, когда телефонные аферисты пытались похитить у неё 1,5 миллиона рублей.



- Пострадавшей позвонила на сотовый телефон лжесотрудница банка и сообщила, что личный кабинет женщины взломали и пытаются похитить с него денежные средства. После этого аферистка переключила линию на якобы сотрудника безопасности, который придумывал легенды по телефону для иркутянки более двух часов, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Мошенник заставил женщину скачать неизвестное приложение под видом ярлыка банка и провести ряд операций по банковской карте. Таким образом, на свою кредитку она перевела более 1,5 миллионов рублей.



Но через некоторое время женщина поняла, что в этой истории что-то не так и пришла в отдел полиции.



- Они сказали, что их банк находится в Санкт-Петербурге. Называли имя известного банка. Стали звонить и писать мне на WhatsApp. Я удивилась, почему все звонки по WhatsApp, ведь звонить должны с обычных номеров. Для ключевым словом стала их фраза «Никому не говорите, о том, что мы сейчас разговариваем». Это сразу вызвало у меня подозрения, и я обратилась в полицию, - рассказала потерпевшая.



Сотрудники полиции помогли женщине заблокировать счета и уберегли её от потери денег.

