Проверку провела прокуратура
Житель Селенгинского района Бурятии заявил в прокуратуру о нарушении порядка предоставления услуги водоотведения в частном доме.
В ходе проверки выявлены нарушения строительных норм при устройстве системы водоотведения. В результате происходило длительное загрязнение почвы канализационными стоками.
Прокуратура подала иск к администрации города Гусиноозёрск и ресурсоснабжающей организации – ООО «Горводоканал» о понуждении устранить нарушения и привести участок канализационных сетей в соответствии со строительными нормами и правилами.
Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение контролируется межрайонной прокуратурой, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В Бурятии обнаружили длительное загрязнение почвы нечистотами
Происшествия, Фото:
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