В Бурятии обнаружили длительное загрязнение почвы нечистотами

Происшествия, Фото: прокуратура Бурятии

Проверку провела прокуратура



Житель Селенгинского района Бурятии заявил в прокуратуру о нарушении порядка предоставления услуги водоотведения в частном доме.



В ходе проверки выявлены нарушения строительных норм при устройстве системы водоотведения. В результате происходило длительное загрязнение почвы канализационными стоками.



Прокуратура подала иск к администрации города Гусиноозёрск и ресурсоснабжающей организации – ООО «Горводоканал» о понуждении устранить нарушения и привести участок канализационных сетей в соответствии со строительными нормами и правилами.



Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение контролируется межрайонной прокуратурой, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

