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В Бурятии обнаружили длительное загрязнение почвы нечистотами

В Бурятии обнаружили длительное загрязнение почвы нечистотами
Происшествия,  Фото:прокуратура Бурятии
Проверку провела прокуратура

Житель Селенгинского района Бурятии заявил в прокуратуру о нарушении порядка предоставления услуги водоотведения в частном доме.

В ходе проверки выявлены нарушения строительных норм при устройстве системы водоотведения. В результате происходило длительное загрязнение почвы канализационными стоками.

Прокуратура подала иск к администрации города Гусиноозёрск и ресурсоснабжающей организации – ООО «Горводоканал» о понуждении устранить нарушения и привести участок канализационных сетей в соответствии со строительными нормами и правилами.

Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение контролируется межрайонной прокуратурой, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
прокуратура загрязнение

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