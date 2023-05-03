Следствие даст оценку действиям должностных лиц
В Мухоршибирском районе Бурятии следователи начали процессуальную проверку после того, как с полуразрушенного моста упала женщина.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл в селе Подлопатки на региональной автодороге Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи. Мост находится в полуразрушенном состоянии, в том числе там отсутствовали перильные ограждения.
Местная 56-летняя жительница упала с моста и получила травму позвоночника. Сейчас она находится на лечении в больнице, состояние ближе к удовлетворительному.
- Указанный мост, по данным местной администрации, обслуживается ГКУ «Бурятрегионавтодор», работниками которого не обеспечен своевременный ремонт мостового перехода в населённом пункте, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
В ходе проверки следователи установят полную картину происшествия. В том числе правовая оценка будет дана действиям (бездействию) сотрудников государственного казённого учреждения дорожного хозяйства.
Отметим, после инцидента развалившиеся перила восстановили. Произошло это уже после того, как женщина получила травму. Вообще же, о том, что нужно провести ремонт, было известно ещё в конце апреля.
В Бурятии после падения женщины с моста проверку начали следователи
Происшествия, Фото:
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