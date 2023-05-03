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В Бурятии женщина упала с моста и сломала позвоночник

В Бурятии женщина упала с моста и сломала позвоночник
Происшествия,  Фото:«Мухоршибирь-инфо.24/7»
На переправе не оказалось перил

Этот инцидент произошёл пару недель назад в мухоршибирском селе Подлопатки. Местные жители сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», что с моста в населённом пункте упал человек и сломал позвоночник. Всё потому что на переправе сломаны перила.

 
- Кто-то за это будет отвечать? И когда сделают ремонт? – поинтересовались сельчане.

В комитете по управлению имуществом и муниципальным хозяйством районной администрации сообщили, что мостовой переход на региональной автодороге Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи обслуживает ГКУ «Бурятрегионавтодор». Власти муниципального образования направили туда письмо.

В учреждении, в свою очередь, заверили, что перильные ограждения на мосту отремонтируют и даже обозначили срок – до 1 мая.

Как выяснилось, с переправы упала 56-летняя женщина. О её состоянии рассказали накануне в Мухоршибирской центральной районной больнице.

- Пациентка 1967 года рождения сейчас находится в травматологическом отделении. Её состояние ближе к удовлетворительному. Она в сознании. Лечение консервативное, – отметил главврач ЦРБ Дмитрий Оленников. 
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