В Бурятии женщина упала с моста и сломала позвоночник





Этот инцидент произошёл пару недель назад в мухоршибирском селе Подлопатки. Местные жители сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», что с моста в населённом пункте упал человек и сломал позвоночник. Всё потому что на переправе сломаны перила.- Кто-то за это будет отвечать? И когда сделают ремонт? – поинтересовались сельчане.В комитете по управлению имуществом и муниципальным хозяйством районной администрации сообщили, что мостовой переход на региональной автодороге Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи обслуживает ГКУ «Бурятрегионавтодор». Власти муниципального образования направили туда письмо.В учреждении, в свою очередь, заверили, что перильные ограждения на мосту отремонтируют и даже обозначили срок – до 1 мая.Как выяснилось, с переправы упала 56-летняя женщина. О её состоянии рассказали накануне в Мухоршибирской центральной районной больнице.- Пациентка 1967 года рождения сейчас находится в травматологическом отделении. Её состояние ближе к удовлетворительному. Она в сознании. Лечение консервативное, – отметил главврач ЦРБ Дмитрий Оленников.