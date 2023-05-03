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В Бурятии восстановили перила на мосту, где женщина сломала позвоночник

В Бурятии восстановили перила на мосту, где женщина сломала позвоночник
Общество,  Фото:ГКУ «Бурятрегионавтодор»
За них взялись только после несчастного случая

Сломанные ограждения на деревянном мосту в мухоршибирском селе Подлопатки восстановили. Об этом сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Перила, как выяснилось, отремонтировали только накануне, 2 мая. То, что они разрушились, обнаружили ещё пару недель назад, 21 апреля, в ходе очередного рабочего выезда на объекты района.




После сотрудники учреждения составили акт комиссионного осмотра, на основании которого подрядчика обязали сделать ограждения до 3 мая. Подрядная организация заказала необходимые материалы и их доставили на объект.

Мост привели в порядок только после несчастного случая. Как сообщал «Байкал-Daily», с этой самой переправы в апреле упала 56-летняя местная жительница. Женщина сломала позвоночник. Сейчас она находится в травматологическом отделении центральной районной больницы.

- Её состояние ближе к удовлетворительному. Пациентка в сознании. Лечение консервативное, – рассказал ранее главврач больницы Дмитрий Оленников.


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