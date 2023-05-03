В Бурятии восстановили перила на мосту, где женщина сломала позвоночник

Сломанные ограждения на деревянном мосту в мухоршибирском селе Подлопатки восстановили. Об этом сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».
Перила, как выяснилось, отремонтировали только накануне, 2 мая. То, что они разрушились, обнаружили ещё пару недель назад, 21 апреля, в ходе очередного рабочего выезда на объекты района.
После сотрудники учреждения составили акт комиссионного осмотра, на основании которого подрядчика обязали сделать ограждения до 3 мая. Подрядная организация заказала необходимые материалы и их доставили на объект.
Мост привели в порядок только после несчастного случая. Как сообщал «Байкал-Daily», с этой самой переправы в апреле упала 56-летняя местная жительница. Женщина сломала позвоночник. Сейчас она находится в травматологическом отделении центральной районной больницы.
- Её состояние ближе к удовлетворительному. Пациентка в сознании. Лечение консервативное, – рассказал ранее главврач больницы Дмитрий Оленников.