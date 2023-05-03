В Иркутске водитель Lexus сбил двух первоклассниц на «зебре»









За последние сутки в автоаварии попали ещё двое несовершеннолетних.



Вечером того же дня произошёл наезд на ребёнка в селе Хомутово. 10-летняя девочка переходила проезжую часть по перекрёстку, когда её сбил пикап Mitsubishi. Пострадавшую доставили в больницу, где ей диагностировали перелом ноги.



3 мая утром на пересечении улиц Трилиссера и Красноярской из-за несоблюдения очерёдности проезда столкнулись автомашины Honda N-box и Suzuki Vitara. В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка мини-хэтчбэка. Молодой девушке понадобилась помощь медиков.





2 мая в Иркутске на улице Рабочего Штаба водитель Lexus RX-350 на «зебре» сбил двух первоклассниц. ДТП произошло после окончания первой смены в школе. Момент наезда сняла видеокамера.Девочек доставили в детский травмпункт.- Предварительно установлено, что водитель кроссовера двигался на запрещающий сигнал светофора, торопясь проехать регулируемый перекрёсток, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.