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В Иркутске водитель Lexus сбил двух первоклассниц на «зебре»

В Иркутске водитель Lexus сбил двух первоклассниц на «зебре»
Происшествия, 
Водитель выехал на красный сигнал светофора

2 мая в Иркутске на улице Рабочего Штаба водитель Lexus RX-350 на «зебре» сбил двух первоклассниц. ДТП произошло после окончания первой смены в школе. Момент наезда сняла видеокамера.

Девочек доставили в детский травмпункт.

- Предварительно установлено, что водитель кроссовера двигался на запрещающий сигнал светофора, торопясь проехать регулируемый перекрёсток, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



За последние сутки в автоаварии попали ещё двое несовершеннолетних.

Вечером того же дня произошёл наезд на ребёнка в селе Хомутово. 10-летняя девочка переходила проезжую часть по перекрёстку, когда её сбил пикап Mitsubishi. Пострадавшую доставили в больницу, где ей диагностировали перелом ноги.

3 мая утром на пересечении улиц Трилиссера и Красноярской из-за несоблюдения очерёдности проезда столкнулись автомашины Honda N-box и Suzuki Vitara. В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка мини-хэтчбэка. Молодой девушке понадобилась помощь медиков.

ДТП

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