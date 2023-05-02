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В Улан-Удэ новорождённых щенков выбросили на улицу в пакете

В Улан-Удэ новорождённых щенков выбросили на улицу в пакете
Происшествия,  Фото:vk.com/sobakaluck
Один из них не смог выжить

В улан-удэнском фонде «Собака счастья» поделились очередной душераздирающей историей. Неравнодушные горожане обнаружили пятерых слепых щенят, которых кто-то безжалостно вышвырнул на улицу. Крохи были в завязанном пакете и чудом не задохнулись. Но один пёсик всё-таки погиб.

На официальной странице организации во «ВКонтакте» написали, что щенятам срочно нужна кормящая собака.

- Их завязали в пакет и выбросили как мусор. Пищащие, голодные, холодные, – рассказали волонтёры. – Один уже не справился. Давайте хотя бы остальным поможем.



О дальнейшей судьбе найдёнышей в фонде пообещали рассказать позднее. Подобный случай произошёл в Улан-Удэ в июне 2021 года. Тогда щенков тоже оставили на улице в завязанном пакете. Всего их было девять, и пятерых настигла мучительная смерть. А несколько месяцев спустя, в ноябре, в пригородном селе Сотниково обнаружили несколько крох, которых облили водой и бросили замерзать. Впрочем, некоторые жители республики писали в соцсетях, что животных «не выбрасывали». «Они здесь родились», – заявил тогда один из интернет-пользователей.
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