В Улан-Удэ новорождённых щенков выкинули в завязанном пакете

В Улан-Удэ обнаружили завязанный пакет с недавно родившимися щенками. Всего щенков было девять, пять из них погибли мучительной смертью. О чудовищном случае рассказали зооволонтёры из фонда «Собака счастья».
- Это одно из самых душераздирающих видео в нашей истории. Вы слышите Женин голос и чувствуете всю нашу боль. Всё то отчаяние, с которым она разворачивает пакет со щенками. Это невозможно описать словами, никакие буквы не могут передать этот кошмар. Пятеро из девяти уже умерли, не дождавшись помощи! Нам остались три мальчика и одна девочка, мы молимся всем богам, чтобы они выжили. Столько пробыть на холоде без мамы… Для таких детей это смертельно, - пишут добровольцы.
- Наши сердца обливаются кровью от осознания такой невероятной жестокости людей. Это уже физически больно, невыносимо. Как у живого человека может подняться рука на такое? - задаются они вопросом.
Сейчас малышам нужна помощь. Надо срочно найти им приёмную маму (кормящую собаку) в городе или доставить их в Турку или хотя бы Гремячинск.
- В Турке (Прибайкальский район, примерно 170 км от города) есть кормящая собака, у которой погибли щенки. Она готова выкормить наших. Но нужно доставить. Нужно всё - попутка, волонтёр с машиной, деньги на бензин, деньги на питание для приёмной мамы. Пожалуйста, отзовитесь! – обращаются к жителям республики волонтёры.
Номер банковского счёта, куда можно переводить деньги, указан в аккаунте фонда в Instagram @sobakaluck.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в городе Бабушкин в Кабанском районе живодёры бросили под поезд двух щенков. Животные получили страшные увечья и погибли. Произошедшее шокировало жителей республики.