Неизвестные выкинули щенков умирать на мороз
В Бурятии зафиксирован очередной факт живодёрского отношения к животным. В пригородном селе Сотниково Иволгинского района местная жительница по пути к РК «Здоровье» увидела полузамёрзших щенков. На смерть обрекли не менее шести, а то и восемь щенят.
- Щеночки совершенно маленькие, едва стояли на ногах. Мало того, что их просто выбросили на мороз в ночь, так их ещё, вы только вдумайтесь, облили водой. Они были совершенно мокрые! – рассказала женщина в паблике «Аноним 03».
Всего за час публикация набрала кучу гневных комментариев. «Ужас. Люди вы что творите?» - задаётся вопросом местная жительница. Другая добавляет, что так не поступают даже звери.
Также многие призвали очевидицу не пройти мимо и спасти щенят от верной смерти. «В прошлом году у нас возле ограды тоже выбросили в мешке шесть щенков, одни кожа и кости, мы их откормили и постепенно раздали. Не бросайте их», - попросила подписчица. Другие задаются вопросом, почему возмущённая прохожая даже не остановилась, а просто сфотографировала щенят и поехала дальше писать пост о жестокости людей.
Жительница Кабанского района откликнулась на призыв и поделилась, что готова забрать щенят. Для этого нужно, что неравнодушные люди привезли малышей к ней домой. «Где сейчас находятся щенки? Заберу всех», - написала жительница района. Тут же откликнулся мужчина, предложивший помочь с доставкой.
Подобные ситуации, когда непорядочные жители выбрасывают котят и щенят на улицу, для Улан-Удэ – печальная реальность. Только на днях волонтёры фонда «Право на жизнь» рассказали о найденных на снегу выброшенных щенятах. Сейчас им ищут дом. Три недели назад волонтёры спасали двух ещё слепых щенят, которых хозяин-живодёр выбросил в мусорный бак. Осенью в Улан-Удэ новорождённых щенят выбросили в лесу в мешке.
В пригороде Улан-Удэ щенят выбросили умирать, облив водой
Происшествия, Фото:
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