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В Ангарске председателя СНТ будут судить за поджог дачного дома

В Ангарске председателя СНТ будут судить за поджог дачного дома
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Действия поджигателя сняла камера наблюдения

В Иркутской области предстанет перед судом председатель одного из садоводческих товариществ Ангарского городского округа. Его обвиняют в поджоге дачного дома. Причинённый ущерб составил почти 800 тысяч рублей.

Выяснилось, что поджог произошёл на почве длительной конфликтной ситуации. Мужчина перелез через чужой забор и поджёг дом одного из членов товарищества. Его действия были запечатлены камерой наблюдения.

- В результате противоправных действий злоумышленника собственнику причинён ущерб свыше 770 тысяч рублей. По окончанию расследования 65-летний мужчина признал вину в полном объёме, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Дело отправлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.
Поджог умышленное уничтожение имущества

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