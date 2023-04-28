Действия поджигателя сняла камера наблюдения
В Иркутской области предстанет перед судом председатель одного из садоводческих товариществ Ангарского городского округа. Его обвиняют в поджоге дачного дома. Причинённый ущерб составил почти 800 тысяч рублей.
Выяснилось, что поджог произошёл на почве длительной конфликтной ситуации. Мужчина перелез через чужой забор и поджёг дом одного из членов товарищества. Его действия были запечатлены камерой наблюдения.
- В результате противоправных действий злоумышленника собственнику причинён ущерб свыше 770 тысяч рублей. По окончанию расследования 65-летний мужчина признал вину в полном объёме, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Дело отправлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.
В Ангарске председателя СНТ будут судить за поджог дачного дома
Происшествия, Фото:
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