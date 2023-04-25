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В Бурятии задержали группу взломщиков частных домов

В Бурятии задержали группу взломщиков частных домов
Происшествия,  Фото:МВД Бурятии
Воры орудовали по ночам в частном секторе Улан-Удэ и пригорода

Полицейские задержали группу, которая занималась дерзкими кражами из частных домов в Улан-Удэ и пригороде. С июля 2022-го по март 2023 года они совершили минимум 15 краж, общий ущерб по которым превысил 600 тысяч рублей.



- Сотрудники управления уголовного розыска задержали организованную группу, орудовавшую в частном секторе Улан-Удэ и близлежащих к городу районов - Тарбагатайского и Иволгинского. Трое злоумышленников в возрасте 34 и 39 лет промышляли кражами имущества из домов и гаражей, - сообщила на брифинге старший следователь по особо важным делам следственного управления МВД по Бурятии Юлия Щербатюк.

Воры разъезжали на автомобиле по частному сектору по вечерам и ночами. Отжимая стеклопакеты, проникали в дома. Зачастую хозяева при этом были дома, но спали.

Из жилищ преступники воровали крупную бытовую и цифровую технику, а из гаражей – автомобильные колёса и инструменты, в том числе строительные. Один при этом оставался снаружи и следил за обстановкой, а двое других обыскивали комнаты поисках ценного имущества.

После подельники грузили вещи в автомобиль и увозили в сотые кварталы Улан-Удэ, где складировали в подвале. Украденное затем продавали знакомым, а деньги делили между собой.



В феврале 2023 года только за один вечер воры совершили три подобных кражи в посёлке Верхняя Березовка.

А в селе Нижний Саянтуй в декабре 2022 года они вынесли имущество из дома, в который хозяева только готовились въезжать. Оттуда украли привезённую для монтажа сантехнику, водонагреватель, насосную станцию.

Часть украденного удалось полицейским вернуть.

Двое подозреваемых ранее были неоднократно судимы за преступления имущественного характера и против жизни и здоровья. И, кроме того, несколько лет назад отбывали наказание в одной колонии. Третий – одноклассник одного из них и владелец автомобиля, на котором они передвигались, – привлекался к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Двое фигурантов заключены под стражу, третий помещён под домашний арест. Следствие продолжается.





кража

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