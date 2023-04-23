В Иркутской области на пожаре погибли трое взрослых и ребёнок







Ликвидация пожара и его последствий продолжалась до утра.



Сегодня на месте пожара работают дознаватели МЧС. Пожар был обнаружен поздно: строение полностью уничтожено огнём. Очевидно, что дом не был оборудован пожарными извещателями. В Усть-Илимск направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории.









Ночью 23 апреля в городе Усть-Илимск произошёл пожар, унёсший жизни трёх взрослых и ребёнка.Очевидцы около трёх часов сообщили о том, что на улице Народная горят дачный дом и надворные постройки. На момент прибытия первых пожарных деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнём, горели сарай и теплица. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.В ходе тушения внутри горящего дома были обнаружены погибшие: трое взрослых и семилетняя девочка.Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».- На месте происшествия работают следователи СК, дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Устанавливаются причина и обстоятельства пожара. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.