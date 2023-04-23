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В Иркутской области на пожаре погибли трое взрослых и ребёнок

В Иркутской области на пожаре погибли трое взрослых и ребёнок
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар обнаружили, когда дом уже был охвачен огнём

Ночью 23 апреля в городе Усть-Илимск произошёл пожар, унёсший жизни трёх взрослых и ребёнка.

Очевидцы около трёх часов сообщили о том, что на улице Народная горят дачный дом и надворные постройки. На момент прибытия первых пожарных деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнём, горели сарай и теплица. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

В ходе тушения внутри горящего дома были обнаружены погибшие: трое взрослых и семилетняя девочка.


Ликвидация пожара и его последствий продолжалась до утра.

Сегодня на месте пожара работают дознаватели МЧС. Пожар был обнаружен поздно: строение полностью уничтожено огнём. Очевидно, что дом не был оборудован пожарными извещателями. В Усть-Илимск направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории.


Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- На месте происшествия работают следователи СК, дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Устанавливаются причина и обстоятельства пожара. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

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