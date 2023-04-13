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В Улан-Удэ будут судить 20-летнего бомжа-убийцу

В Улан-Удэ будут судить 20-летнего бомжа-убийцу
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Расправа произошла в заброшенном доме

В Советском районе Улан-Удэ перед судом предстанет бездомный 20-летний молодой человек, до смерти избивший мужчину.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 6 февраля в заброшенном доме на улице Некрасова.

- Обвиняемый проживал в заброшенном доме с двумя бездомными знакомыми мужчинами. В тот день с утра они распивали спиртные напитки. Днем на фоне алкогольного опьянения между молодым человеком и одним из мужчин произошла ссора, переросшая в потасовку. Обвиняемый повалил противника на пол, после чего с силой нанёс ему множество ударов кулаками, ногами и металлическим табуретом по голове и другим частям тела. От полученных повреждений 46-летний потерпевший скончался на месте, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

На молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Недавно дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.

убийство

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