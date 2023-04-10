В Иркутской области на пожаре погибла 76-летняя женщина





9 апреля в селе Олонки Боханского района Иркутской области в частном доме произошёл пожар, унёсший жизнь пенсионерки.О происшествии пожарным в 10:13 сообщили очевидцы. Соседи, увидев дым, вошли в дом и потушили открытый огонь самостоятельно до прибытия пожарных подразделений.В коридоре на полу была обнаружена погибшая 76-летняя хозяйка дома.Огонь повредил пол и мебель в коридоре, кухня и зал закопчены по всей площади.- В ходе осмотра места происшествия было установлено, что пожар начался в районе расположения телевизора с электропроводкой с характерными следами аварийного режима работы сети, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.