В Иркутской области на пожаре погибла 76-летняя женщина

Возгорание потушили соседи
9 апреля в селе Олонки Боханского района Иркутской области в частном доме произошёл пожар, унёсший жизнь пенсионерки.
О происшествии пожарным в 10:13 сообщили очевидцы. Соседи, увидев дым, вошли в дом и потушили открытый огонь самостоятельно до прибытия пожарных подразделений.
В коридоре на полу была обнаружена погибшая 76-летняя хозяйка дома.
Огонь повредил пол и мебель в коридоре, кухня и зал закопчены по всей площади.
- В ходе осмотра места происшествия было установлено, что пожар начался в районе расположения телевизора с электропроводкой с характерными следами аварийного режима работы сети, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
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