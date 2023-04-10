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В пригороде Улан-Удэ 19-летний водитель перевернул «Ниссан» на крышу

В пригороде Улан-Удэ 19-летний водитель перевернул «Ниссан» на крышу
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Травмы получил пассажир

Сегодня ночью, 10 апреля, в пригороде Улан-Удэ произошло ДТП. Около часа ночи в Тарбагатайском районе автомобиль врезался в ограждение и перевернулся на крышу.

- По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «Ниссан», следуя со стороны села Тарбагатай в направлении Улан-Удэ, в двух километрах от посёлке Николаевский, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП травмы получил 24-летний пассажир автомобиля. Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 8 апреля, в республике произошло ДТП с пострадавшими. В селе Мухоршибирь пьяный водитель «Тойоты Марк II» врезался в электроопору. В Тарбагатайском районе девушка на «Тойоте Аллекс» врезалась во внедорожник «Лэнд Крузер».


ДТП

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