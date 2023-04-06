У Александра Плотникова остались жена и двое детей
В ходе спецоперации погиб 30-летний уроженец Тункинского района Бурятии Плотников Александр Иванович. Его проводят в последний путь 7 апреля в селе Кырен, сообщила районная администрация.
Александр Иванович родился 15 марта 1992 года в Кырене. В 11 лет остался сиротой; вместе с сестрой их воспитывала тётя.
В 2007 году окончил Кыренскую среднюю общеобразовательную школу. Поступил в Тункинское среднее профессиональное техническое училище и выучился на механизатора.
Долгое время трудился в родном селе трактористом.
Александр был крепкой опорой для своих родных и близких, был хорошим, преданным другом, всегда готовым прийти на помощь.
В декабре 2022 года заключил контракт и отправился на СВО добровольцем в составе ЧВК «Вагнер».
Погиб 10 января 2023 года.
У Александра Ивановича остались любящие жена, двое детей, сестра, тетя, дядя.
В Бурятии простятся с 30-летним участником СВО
Происшествия, Фото:
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