В Бурятии простятся с 30-летним участником СВО

Происшествия, Фото: предоставлено районной администрацией

У Александра Плотникова остались жена и двое детей



В ходе спецоперации погиб 30-летний уроженец Тункинского района Бурятии Плотников Александр Иванович. Его проводят в последний путь 7 апреля в селе Кырен, сообщила районная администрация.



Александр Иванович родился 15 марта 1992 года в Кырене. В 11 лет остался сиротой; вместе с сестрой их воспитывала тётя.



В 2007 году окончил Кыренскую среднюю общеобразовательную школу. Поступил в Тункинское среднее профессиональное техническое училище и выучился на механизатора.



Долгое время трудился в родном селе трактористом.



Александр был крепкой опорой для своих родных и близких, был хорошим, преданным другом, всегда готовым прийти на помощь.



В декабре 2022 года заключил контракт и отправился на СВО добровольцем в составе ЧВК «Вагнер».



Погиб 10 января 2023 года.



У Александра Ивановича остались любящие жена, двое детей, сестра, тетя, дядя.

