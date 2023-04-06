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В Бурятии простятся с 30-летним участником СВО

В Бурятии простятся с 30-летним участником СВО
Происшествия,  Фото:предоставлено районной администрацией
У Александра Плотникова остались жена и двое детей

В ходе спецоперации погиб 30-летний уроженец Тункинского района Бурятии Плотников Александр Иванович. Его проводят в последний путь 7 апреля в селе Кырен, сообщила районная администрация.

Александр Иванович родился 15 марта 1992 года в Кырене. В 11 лет остался сиротой; вместе с сестрой их воспитывала тётя.

В 2007 году окончил Кыренскую среднюю общеобразовательную школу. Поступил в Тункинское среднее профессиональное техническое училище и выучился на механизатора.

Долгое время трудился в родном селе трактористом.

Александр был крепкой опорой для своих родных и близких, был хорошим, преданным другом, всегда готовым прийти на помощь.

В декабре 2022 года заключил контракт и отправился на СВО добровольцем в составе ЧВК «Вагнер».

Погиб 10 января 2023 года.

У Александра Ивановича остались любящие жена, двое детей, сестра, тетя, дядя.
смерть

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