Подозреваемый заказчик убийства экс-милиционера может скрываться в Бурятии





Сотрудники УФСБ задержали в Братске, Иркутске и Новосибирске троих мужчин, подозреваемых в заказном убийстве экс-милиционера. Им предъявили обвинение в убийстве по найму.Бывший сотрудник патрульно-постовой службы был убит в Братске ещё в июне 2010 года. Киллеры застрелили его из пистолета с глушителем, а затем сожгли его тело и автомобиль «ВАЗ» в лесу.Тогда заказное убийство не удалось раскрыть, и расследование дела прекратили. Но недавно следователи возобновили работу в связи с новой информацией, полученной управлением ФСБ по Иркутской области.Сведения, полученные криминалистами, вывели следователей на след подозреваемых. Ими оказались трое мужчин, которым сейчас от 53 до 55 лет. Их задержали в Братске, Иркутске и Новосибирске, суды уже назначили им меру пресечения в виде заключения под стражу. Выяснилось, что за убийство экс-милиционера 12 лет назад обвиняемые получили 1,5 млн рублей.Установлен и подозреваемый заказчик убийства. Информация о нём опубликована на официальном сайте следственного управления СК России по Иркутской области.«Установлен заказчик убийства по найму. Им является Абанин Игорь Иннокентьевич, 07.03.1970 года рождения, уроженец города Братск Иркутской области. В настоящее время он объявлен в федеральный розыск. Лиц, обладающих информацией о местонахождении указанного мужчины, просьба сообщать по телефону доверия следственного управления: 8 (3952) 20-46-54 либо в полицию по телефону: 02 (102)», - говорится в сообщении.Следственное управление СКР по Бурятии сообщило: не исключено, что разыскиваемый может находиться в одном из соседних регионов, в том числе в нашей республике.