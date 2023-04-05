В Иркутске задержали организаторов подпольной сети казино









Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону, подозреваемые действовали в условиях абсолютной конспирации. Попасть в казино могли только постоянные клиенты. О турнирах по покеру и графике работы заведения игроков оповещали в закрытых группах в мессенджерах. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, организаторы многократно меняли арендованные помещения.



Полицейские и следователи при поддержке отряда СОБР провели 12 обысков. Было изъято игровое оборудование (столы для игры в покер, фишки, карты, системные блоки), телефоны преступников, деньги и документация.



Задержанным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



В Иркутске правоохранительные органы пресекли работу сети нелегальных игорных заведений. Задержаны восемь человек, им предъявлено обвинение по статье УК «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершённые организованной группой».Подпольные казино, по данным следствия, работали с мая 2022 года.- Лица, действующие в составе организованной группы, разместили игровые автоматы в нежилых помещениях, расположенных на улицах Байкальская, Сибирских Партизан, Октябрьской Революции, Коммунистическая, после чего подыскали персонал для проведения азартных игр. В дальнейшем от посетителей сотрудники заведений получали денежные средства, предоставляя им игровые фишки, которые использовались в качестве ставок в азартных карточных играх, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.