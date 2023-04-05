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В Улан-Удэ поймали серийных похитителей портативных гаражей

В Улан-Удэ поймали серийных похитителей портативных гаражей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они орудовали этой зимой

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска раскрыли серию краж портативных автомобильных гаражей.

Задержаны двое безработных мужчин. С декабря 2022-го по февраль 2023 года они украли шесть портативных гаражей с автомобилей на улицах Солнечная, Павлова, на бульваре Карла Маркса и в 115 микрорайоне. Общий ущерб составил около 40 тысяч рублей.

- Один из злоумышленников – 35-летний гражданин был задержан сотрудниками уголовного розыска в результате оперативных мероприятий. Хищения имущества он совершил, будучи осуждённым к наказанию в виде обязательных работ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 264.1 Уголовного кодекса). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Личность второго – 31-летнего, ранее не судимого горожанина, установили в ходе следственных действий. Он помещён под домашний арест, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Украденное воры продавали через знакомых. Один автомобильный чехол изъят при обыске в гараже одного из фигурантов. Ещё два проданных термочехла полицейские уже нашли: покупатели приобрели их по три тысячи рублей за штуку.

Задержанным предъявлено обвинение по шести эпизодам по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину». Проводится расследование.


кража

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