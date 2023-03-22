22 марта

21 марта

Популярное

Жительница Иркутской области второй раз повелась на мошенников

Жительница Иркутской области второй раз повелась на мошенников
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пенсионерке внушили, что ей помогут вернуть утраченные деньги

77-летняя жительница города Вихоревка Братского района Иркутской области второй раз попалась на уловки мошенников. Два года назад пенсионерка перечислила телефонным аферистам 250 тысяч рублей.

На днях пожилая женщина снова обратилась в полицию Братска. Она рассказала, что у неё неизвестные похитили у неё почти 200 тысяч рублей.

По словам женщины, ей позвонил незнакомый мужчина и представился юристом. Он заявил пенсионерке, что поможет вернуть 250 тысяч рублей, которые у неё украли лжесотрудники банка в 2021 году.

Для этого потерпевшую убедили получить статус вип-клиента, а именно совершить на указанные счета ряд платежей.

- В результате пенсионерка вновь перечислила злоумышленникам почти 200 тысяч рублей, при этом половину суммы она взяла в нескольких микрофинансовых организациях, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Иркутской области второй раз повелась на мошенников
Жительница Иркутской области второй раз повелась на мошенников
Происшествия, 22.03.2023
Пенсионерке внушили, что ей помогут вернуть утраченные деньги
В Бурятии на Гусином озере машина провалилась под лёд
В Бурятии на Гусином озере машина провалилась под лёд
Происшествия, 21.03.2023
Инцидент произошёл возле посёлка Бараты
В Иркутской области выявили незаконную майнинговую ферму в коровнике
Происшествия, 21.03.2023
Израсходовано электроэнергии на сумму более 2,5 млн рублей
Улан-удэнец пытался взломать банкомат с 7 миллионами рублей
Улан-удэнец пытался взломать банкомат с 7 миллионами рублей
Происшествия, 21.03.2023
Всё происходящее в банке сняла видеокамера
В Улан-Удэ толпа детей набросилась на школьника
В Улан-Удэ толпа детей набросилась на школьника
Происшествия, 21.03.2023
Избиение мальчика попало над видео

В Бурятии произошли первые лесные пожары
В Бурятии произошли первые лесные пожары
Происшествия, 21.03.2023
На тушении работают в том числе пожарные-десантники
В Бурятии полыхают два дома
В Бурятии полыхают два дома
Происшествия, 21.03.2023
На месте работают пожарные
Читинец угнал у собутыльника Toyota Probox
Читинец угнал у собутыльника Toyota Probox
Происшествия, 21.03.2023
Угонщик завладел чужим автомобилем, пока его владелец спал
В Иркутске задержали супругов, торговавших героином
В Иркутске задержали супругов, торговавших героином
Происшествия, 21.03.2023
Полицейские также изъяли маковую солому
На Байкале во время непогоды спасли 14 туристов, ещё трое пропали
На Байкале во время непогоды спасли 14 туристов, ещё трое пропали
Происшествия, 21.03.2023
Сразу несколько туристических групп потеряли дорогу из-за сильной метели
У читинца изъяли водку и коньяк на 7,5 млн рублей
У читинца изъяли водку и коньяк на 7,5 млн рублей
Происшествия, 21.03.2023
Весь алкоголь был контрафактным  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^