Жительница Иркутской области второй раз повелась на мошенников

Пенсионерке внушили, что ей помогут вернуть утраченные деньги



77-летняя жительница города Вихоревка Братского района Иркутской области второй раз попалась на уловки мошенников. Два года назад пенсионерка перечислила телефонным аферистам 250 тысяч рублей.



На днях пожилая женщина снова обратилась в полицию Братска. Она рассказала, что у неё неизвестные похитили у неё почти 200 тысяч рублей.



По словам женщины, ей позвонил незнакомый мужчина и представился юристом. Он заявил пенсионерке, что поможет вернуть 250 тысяч рублей, которые у неё украли лжесотрудники банка в 2021 году.



Для этого потерпевшую убедили получить статус вип-клиента, а именно совершить на указанные счета ряд платежей.



- В результате пенсионерка вновь перечислила злоумышленникам почти 200 тысяч рублей, при этом половину суммы она взяла в нескольких микрофинансовых организациях, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

