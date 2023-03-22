Пенсионерке внушили, что ей помогут вернуть утраченные деньги
77-летняя жительница города Вихоревка Братского района Иркутской области второй раз попалась на уловки мошенников. Два года назад пенсионерка перечислила телефонным аферистам 250 тысяч рублей.
На днях пожилая женщина снова обратилась в полицию Братска. Она рассказала, что у неё неизвестные похитили у неё почти 200 тысяч рублей.
По словам женщины, ей позвонил незнакомый мужчина и представился юристом. Он заявил пенсионерке, что поможет вернуть 250 тысяч рублей, которые у неё украли лжесотрудники банка в 2021 году.
Для этого потерпевшую убедили получить статус вип-клиента, а именно совершить на указанные счета ряд платежей.
- В результате пенсионерка вновь перечислила злоумышленникам почти 200 тысяч рублей, при этом половину суммы она взяла в нескольких микрофинансовых организациях, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
Жительница Иркутской области второй раз повелась на мошенников
Происшествия, Фото:
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