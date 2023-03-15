В Бурятии на трассе перевернулась Honda

Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся



Вечером 14 марта в Селенгинском районе Бурятии на федеральной трассе перевернулась машина Honda. ДТП произошло на 51 километре трассы А340 Улан-Удэ – Кяхта. За рулём иномарки находилась 40-летняя женщина.



- Недалеко от стелы «Селенгинский район» 40-летняя водитель автомобиля «Хонда» не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщает группа «Селенга-инфо».



В результате происшествия водителя увезли в Гусиноозёрскую центральную районную больницу. После осмотра она была отпущена домой.



