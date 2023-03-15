15 марта

14 марта

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В Бурятии на трассе перевернулась Honda

В Бурятии на трассе перевернулась Honda
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо"
Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся

Вечером 14 марта в Селенгинском районе Бурятии на федеральной трассе перевернулась машина Honda. ДТП произошло на 51 километре трассы А340 Улан-Удэ – Кяхта. За рулём иномарки находилась 40-летняя женщина.

- Недалеко от стелы «Селенгинский район» 40-летняя водитель автомобиля «Хонда» не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщает группа «Селенга-инфо».

В результате происшествия водителя увезли в Гусиноозёрскую центральную районную больницу. После осмотра она была отпущена домой.

ДТП

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