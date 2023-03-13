В аварии пострадали пять человек, включая водителя
Житель Кабанского района Бурятии, устроивший ДТП, в котором пострадали четыре пассажира и он сам, получил три года лишения свободы.
Авария произошла в мае 2022 года. Ночью водитель сел за руль автомобиля, будучи пьяным. На участке федеральной дороги с ограниченной видимостью он не снизил скорость, даже когда его ослепило фарами ехавшей навстречу машины. Потеряв управление, водитель выехал с проезжей части в кювет, где автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП пассажиры, не пристёгнутые ремнём безопасности, вылетели из салона. Пять человек, включая водителя, получили травмы различной степени тяжести. В том числе одной женщине причинён тяжкий вред.
Водитель был признан судом виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Ему назначено три года лишения свободы в колонии-поселении, а также он лишён водительских прав на 2 года 10 месяцев.
Осуждённый водитель подал апелляционную жалобу, пытаясь избежать реального срока. Однако безуспешно.
- Верховный суд республики с учётом позиции прокурора апелляционную жалобу осуждённого об определении более мягкого наказания оставил без удовлетворения, приговор – без изменения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии виновник крупного ДТП сядет на три года
Происшествия, Фото:
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