В Бурятии виновник крупного ДТП сядет на три года

В аварии пострадали пять человек, включая водителя



Житель Кабанского района Бурятии, устроивший ДТП, в котором пострадали четыре пассажира и он сам, получил три года лишения свободы.



Авария произошла в мае 2022 года. Ночью водитель сел за руль автомобиля, будучи пьяным. На участке федеральной дороги с ограниченной видимостью он не снизил скорость, даже когда его ослепило фарами ехавшей навстречу машины. Потеряв управление, водитель выехал с проезжей части в кювет, где автомобиль врезался в дерево.



В результате ДТП пассажиры, не пристёгнутые ремнём безопасности, вылетели из салона. Пять человек, включая водителя, получили травмы различной степени тяжести. В том числе одной женщине причинён тяжкий вред.



Водитель был признан судом виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Ему назначено три года лишения свободы в колонии-поселении, а также он лишён водительских прав на 2 года 10 месяцев.



Осуждённый водитель подал апелляционную жалобу, пытаясь избежать реального срока. Однако безуспешно.



- Верховный суд республики с учётом позиции прокурора апелляционную жалобу осуждённого об определении более мягкого наказания оставил без удовлетворения, приговор – без изменения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

