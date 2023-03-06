В инциденте обвиняется прокатчика квадроциклов
Как сообщал «Байкал-Daily, 14 февраля два человека пострадали в результате столкновения квадроцикла и судна на воздушной подушке - хивус - на льду озера Байкал. Инцидент произошёл около 16 часов в районе посёлка Листвянка в Иркутской области.
В результате происшествия водитель и пассажир квадроцикла получили телесные повреждения различной степени тяжести. Началась доследственная проверка.
Следователи вышли на подозреваемого, несущего ответственность в происшествии. Им оказался мужчина, который выдал пострадавшим на прокат квадроцикл.
- Фигурант, действуя без образования юридического лица и оформления индивидуального предпринимательства, на возмездной основе, предоставил двум лицам для выезда на лёд транспортное средство – квадроцикл, не убедившись в наличии у последних специальных навыков и права на его управление, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управление на транспорте СКР.
На бизнесмена возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
В настоящее время следователями СКР проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу.
Выяснились подробности столкновения квадроцикла с хивусом на Байкале
Происшествия, Фото:
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